Путина пригласили на празднование юбилея победы на Халхин-Голе

Москва, 29 мая. Власти Монголии пригласили президента России Владимира Путина на празднование юбилея победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.

По информации пресс-службы вице-премьера РФ Алексея Гордеева, празднование в 2019 году 80-летнего юбилея совместной победы на реке Халхин-Гол — «знаменательное событие для развития двусторонних отношений». В рамках успешной операции удалось отстоять «суверенитет и территориальную целостность Монголии от японской агрессии».

«Победа на реке Халхин-Гол продемонстрировала истинный героизм и мужество двух народов и стала символом дружбы двух стран», — сказал представитель пресс-службы.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга поблагодарил Россию и компанию «Роснефть» за финансовую помощь в размере восьми миллионов евро, которая «пойдет на благоустройство района и обновление сомона Халхин-Гол».

«Приглашение принять участие в торжествах 3–4 сентября направлено главе российского государства», — отмечается в сообщении.

На встрече вице-премьера России Алексея Гордеева и президента Монголии была достигнута договоренность в решении ряда вопросов, в том числе связанных с перерегистрацией российской недвижимости, ранее принадлежавшей СССР на территории Монголии.

Отметим, бои на Халхин-Голе — необъявленный локальный вооруженный конфликт в 1939 году у реки Халхин-Гол на территории Монголии. Заключительное сражение завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. 15 сентября 1939 года СССР и Япония заключили мирный договор.