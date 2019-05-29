УАЗ изменил цены на «Пикап» и «Хантер»

Москва, 29 мая. Компания УАЗ изменила российские цены на модели «Пикап» и «Хантер». Об этом свидетельствуют результаты мониторинга новых прайс-листов.

Согласно им, новый «Пикап» в топовой комплектации «Максимум» стал дешевле на 900 рублей. В настоящее время цена машины составляет 1 185 тысяч рублей.

При этом бюджетный «Хантер» в комплектации «Классик» поднялся в цене до 742 тысяч рублей. Новая цена внедорожника с блокировкой дифференциала установлена на уровне 780,9 тысячи рублей, а вышедший на рынок в мае «Хантер» в специальной серии «Экспедиция» теперь стоит 994,9 тысячи рублей.

Как уточняет интернет-издание «Цена-Авто», в среднем стоимость «Хантера» повысилась на 1-1,4%.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод добавил новые опции во внедорожник «Патриот». В частности, в комплектациях «Классик» и «Оптимум» автовладельцам будет доступна аудиосистема с четырьмя динамиками, поддерживающая формат mp3.