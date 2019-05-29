Савченко призвала Порошенко взять Саакашвили в свою партию

Киев, 29 мая. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко предложила экс-президенту Петру Порошенко взять в свою партию Михаила Саакашвили.

Ранее стало известно, что партия «Блок Петра Порошенко» провела ребрендинг перед досрочными парламентскими выборами, сменив название на «Европейскую солидарность».

28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского гражданства экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. В свою очередь Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину 29 мая.

Савченко выразила уверенность, что экс-президент Украины должен взять в свою партию Михаила Саакашвили, так как он имеет большой опыт работы в команде Петра Порошенко.

«Были недоразумения, зато он работал, он же был евроинтегратором. Почему бы и нет? Я считаю, что Саакашвили место именно в «Европейской партии» Петра Алексеевича», — пояснила Савченко.

Летом 2018 года Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского паспорта, когда бывший президент Грузии находился за пределами Украины. Позднее Саакашвили при поддержке сторонников проник на территорию Украины из Польши, прорвав оцепление на пограничном пункте во Львовской области. В феврале украинские правоохранители задержали Саакашвили, после чего он был отправлен чартерным рейсом в Польшу.

Напомним, 23 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов, которые намечены на 21 июля. По словам Зеленского, юридическим основанием для роспуска нынешнего созыва парламента стало отсутствие парламентской коалиции.