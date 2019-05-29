Бутина будет отбывать заключение в тюрьме во Флориде

Вашингтон, 29 мая. Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, будет отбывать заключение в тюрьме города Таллахасси в штате Флорида. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в базе федерального Бюро тюрем, подчиняющегося министерству юстиции США.

Адвокат девушки Роберт Дрисколл подтвердил информацию и подчеркнул, что дальнейших перемещений его подзащитной в пенитенциарной системе США не предполагается. Он полагает, что Бутина до конца своего заключения будет находиться именно в этой тюрьме.

«Планируется, что так и будет», — сказал он.

Стоит отметить, что учреждение в Таллахасси — федеральное со сравнительно мягкими условиями содержания заключенных.

Россиянку задержали в июле 2018 года, напоминает телеканал «360». Суд в США признал ее виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ» и приговорил к 18 месяцам тюремного заключения. После отбытия наказания девушка может быть депортирована на родину.

По версии американских спецслужб, девушка не зарегистрировалась в качестве иноагента при министерстве юстиции США. В Штатах она находилась по студенческой визе, передает «ФедералПресс».

Москва считает обвинения в адрес Бутиной сфабрикованными. В МИД РФ назвали приговор россиянке позорным пятном на судебной системе США и заявили, что американские судьи выполнили политический заказ. Посольство России в США направило ноту протеста в американский Госдепартамент.

Фонд защиты национальных ценностей ранее запустил эстафету помощи Бутиной. Он перечислил на ее счет 5 миллионов рублей из необходимых 43 миллионов и призывает общественные и политические организации оказывать удерживаемой в США россиянке осязаемую помощь.

Глава фонда Александр Малькевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что организация будет и дальше делать все возможное, чтобы россиянка вышла на свободу.