Эксперт рассказал об опасности магазинного фарша для здоровья

Москва, 29 мая. Употребление в пищу магазинного фарша опасно для здоровья. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин сравнил покупку данного продукта с русской рулеткой.

Ранее сотрудники Роскачества проверили 17 марок магазинного фарша. Тесты прошел только «Домашний» фарш от торговой марки «Хороший вкус». Практически во всех образцах присутствовали листерии — бактерии, которые вызывают заболевание листериоз. А в фарше марок «Рестория» и «Арианта» тесты выявили антибиотики.

Как отметил Павел Шапкин, от некачественного фарша можно даже умереть, поскольку в продукте вырабатываются бактерии ботулизма. Как пояснил эксперт, из-за этого производители добавляют в фарш антибиотики, которые, в свою, очередь, вызывают нарушения работы кишечника и аллергические реакции.

Шапкин рекомендует готовить фарш дома самостоятельно. Если все же возникает необходимость в приобретении полуфабриката, нужно убедиться, что продукт изготовили несколько часов назад. Также не стоит покупать фарш, который продается в расфасованном виде.

«Вообще приобретение запакованного фарша — это как русская рулетка. Покупатель очень рискует», — подчеркнул Павел Шапкин.

Эксперт отметил, что приобретать фарш стоит только у проверенных продавцов. К тому же, предварительно необходимо убедиться, что полуфабрикат хранился в холодильнике, сообщает Nation News.

«Но лучше не полениться и приготовить самостоятельно», — заключил эскперт.

Ранее сотрудники Роскачества рассказали, как выбрать безопасный фарш. Продукт должен быть однородным, без костей, сухожилий, хрящей, кровяных сгустков, пленок, а также грубой соединительной ткани.