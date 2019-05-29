Чайка назвал обоснованным лишение Грудинина депутатского мандата

Москва, 29 мая. Генеральная прокуратура России считает обоснованным лишение Павла Грудинина депутатского мандата. Об этом в среду заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая перед депутатам Госдумы в ходе правительственного часа.

«Видновский городской прокурор Московской области обоснованно, на наш взгляд, направил в совет депутатов представление о лишении депутатских полномочий Грудинина, которое удовлетворено», — отметил он.

После смерти депутата от КПРФ и академика Жореса Алферова его мандат должен был перейти к Грудинину, однако ЦИК отказался передавать депутатские полномочия олигарху, поскольку тот указал недостоверную информацию о своих активах, когда баллотировался в президенты России в 2018 году. В частности, он не указал в своей декларации наличие иностранных счетов. Член ЦИК Евгений Шевченко, напомнил, что Грудинин являлся владельцем шести счетов в швейцарском банке, а также офшора в Белизе. По его словам, в отношении Грудинина было заведено 19 административных дел по факту нарушения избирательного законодательства. В итоге было решено передать мандат Алферова депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.