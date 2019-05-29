Китай превратил трежерис США на триллион долларов в защиту от Трампа

Многие эксперты, комментируя продажу Пекином в апреле 2019 года трежерис США на сумму около 20 млрд долл., задаются вопросом, не захотят ли китайские товарищи в ходе «торговой войны имени Дональда Трампа» вообще выйти из числа топ-кредиторов Америки? Например, так же, как это сделала в прошлом году Россия, которая перевела почти 200 млрд долларов в золото, юани, евро и другие активы.

И сами себе отвечают: нет, такая распродажа чересчур опасна и для мировой экономики в целом, и для китайской в частности. Да и просто продать больше чем триллион долларов американских долгов — сегодня задачка не простая. Даже с большим дисконтом для покупателя вряд ли получится ее решить.

Но при этом почти никто не обращает внимания на динамику долга США перед КНР, а она чрезвычайно интересна — особенно в сопоставлении с данными торгового баланса.

Так, например, в 2009 году (в самый разгара мирового финансового кризиса) Китай прокредитовал Америку на 257,3 млрд долл., или на 86% всего своего официального внешнеторгового профицита и, соответственно, на 180% профицита в двусторонней торговле. А в 2011 году «красный дракон» одолжил Дяде Сэму рекордные 276,6 млрд долл., что составило 173% от суммарного профицита и 93,6% профицита двустороннего.

Понимаете, что происходило? КНР в течение 2009—2011 годов одалживала Соединенным Штатам практически все, что зарабатывала, — 667 млрд долларов! То есть три кризисных года поставляла свои товары в Америку почти даром. И не потому, что это было выгодно с экономической и финансовой позиции, нет. Видимо, таким было решение политического руководства Пекина, такими были его договоренности с американской верхушкой в первый срок президентства Барака Обамы.

А вот дальше — как отрезало. Уже в 2012 году китайские вложения в американские трежерис составили всего лишь 1,1 млрд долларов, то есть их сумма сократилась более чем в 250 раз. Это — при профиците двусторонней торговли для Китая на 325,1 млрд долларов!

И такое соотношение с тех пор стало нормой: китайцы в американский внешний госдолг с 2012 года, то есть уже восьмой год подряд, не вкладывают почти ничего, а с 2014 года, когда этот показатель достиг пика в 1272,9 млрд долларов, потихоньку трежерис распродают.

Спрашивается, что случилось?

Собственно внутриполитические моменты можно исключить сразу: Обама оставался президентом США до 20 января 2017 года, а Си Цзиньпин стал руководителем КНР только в марте 2013 года. То есть это не причина перемен, а их следствие.

Поэтому вариантов здесь остается всего два. Или условия договоренностей между Пекином и Вашингтоном были такими изначально (помните лозунг «великого кормчего»: «Три года упорного труда — и десять тысяч лет счастья!»?). Или же американская сторона перестала выполнять какие-то взятые на себя в рамках этих договоренностей обязательства.

Не исключено, что своего рода «точкой бифуркации» стала ситуация в Ливии, где после свержения и убийства Муаммара Каддафи КНР потеряла активы и контракты на общую сумму свыше 50 млрд долл. Определенную роль, видимо, сыграли также попытки «болотной оппозиции» в России не допустить выдвижения Владимира Путина на президентские выборы 2012 года. Добавим к этому постоянные запреты и ограничения на деятельность китайских компаний на территории США — и картина в значительной мере прояснится.

Впрочем, и без этих американских плевков в лицо официальному Пекину китайская экономика долго находиться в режиме «работать бесплатно» не могла. Непонятно даже, как она эти три года «вытянула» — особенно если смотреть не на торговый, а на платежный баланс. Возможно, не обошлось без внешней помощи — но вытянула.

С тех пор Китай уже более семи лет торгует с Америкой «для себя», получив за это время нарастающим итогом больше 2 трлн долларов и тем самым вызывая растущее раздражение со стороны Вашингтона. Что и привело, в конце концов, к упомянутой выше «торговой войне».

Но важно здесь, прежде всего, то, что потрясающая неравновесность современной мировой торговли, когда одни страны наращивают долги, а другие собирают кучу их долговых расписок в различных вариантах, — это страшная финансово-экономическая болезнь, сопоставимая с нарушениями обмена веществ в человеческом организме. Скажите, зачем вам даже триллионы долларов, если на них будет нечего купить, если их не на что потратить с пользой для себя? Но ведь именно это и происходит на наших глазах с мировой экономикой.

Китайско-американская «торговая война» — только верхушка этого айсберга. И КНР, даже если Трамп реализует все свои угрозы, повысив импортные пошлины на все товары с маркой made in China до 50% и «сняв» с китайского профицита в двусторонней торговле 200 млрд долларов ежегодно, «в минус» при этом не уйдет. Для Пекина главная проблема — как сконвертировать американские долларовые долги в какие-то реальные активы, а для Вашингтона — как по-прежнему получать реальные блага за свои «баксы» и привязанные к ним финансовые инструменты.

Нюансов здесь непредставимо много, поэтому ситуация может меняться чрезвычайно быстро и в разных, порой прямо противоположных, направлениях. Отсюда — известные споры и внутри китайского руководства, и внутри руководства американского. В том числе — не только битва Трампа с «глубинным государством», но и частые смены ключевых фигур в его администрации, включая нынешнюю информацию о возможной отставке Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности из-за «прокола» с Венесуэлой и вполне возможного «прокола» с Ираном.



Что касается 1,1 трлн долларов трежерис, остающихся сегодня в руках Китая, — конечно, «сливать» их просто так никто не будет. Это — фактор сдерживания не хуже ядерных баллистических ракет, особенно если те имеются в наличии. Так сказать, щит и меч суверенитета. Россия, например, от защитного варианта отказалась только потому, что сегодня меч в ее руках лучше всякого щита.