Террористы прикрываются от огня армии Сирии в Идлибе больницами и мечетями

По сообщению местного источника в сети Facebook (@rawad.zaki.14), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» разместили свой штаб в госпитале «Аль-Акра» города Кафр-Набаль к юго-западу от Идлиба. Раненые были перевезены в другое место, а в помещениях больницы разместилось около 80 террористов.

Сюда же ранее были перевезены ящики с боеприпасами. Также на территории госпиталя теперь находятся пикапы с пулеметами боевиков. Территория вокруг медучреждения и прилегающие к нему окрестности тщательно охраняются вооруженными радикалами.

Использование гражданских объектов в военных целях является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, однако местными боевиками как международные, так и любые другие законы, не признаются, подчеркивают наблюдатели. Вероятность повреждения больницы ответным огнем артиллерии Сирийской арабской армии (САА), судя по всему, их совершенно не беспокоит.

Кроме того, по информации того же источника, в поселении Кафр Саджна, расположенном в 10 километрах юго-восточнее, исламисты совсем недалеко от мечети оборудовали огневые позиции самодельных реактивных установок, из которых ведутся обстрелы объектов правительственных войск САР.

Ранее замминистра иностранных дел России заявил, что за последние шесть месяцев влияние радикальных исламистских группировок распространилось практически на всю территорию Идлибской зоны деэскалации.