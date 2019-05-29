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Очистные сооружения на севере Горловки повреждены при обстреле ВСУ

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Очистные сооружения на севере Горловки повреждены при обстреле ВСУ

Донецк, 29 мая. Очистные сооружения в поселке Гольмовский на окраине Горловки попали под обстрел со стороны украинских силовиков. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько. По его словам, украинская армия открыла огонь в среду в 11.30 по московскому времени. Мина попала в лоток вторичного отстойника.

Жители поселка укрылись в административно-бытовом комплексе. Пострадавших нет. Сами очистные сооружения при обстреле получили повреждения.

Как пишет «Донецкое агентство новостей», повреждены железобетонные конструкции лотка вторичного отстойника городского водоканала в Гольмовском на севере Горловки. Как уточнили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ 29 мая выпустили по Гольмовскому три мины калибром 82 миллиметра.

Напомним, гражданская война на юго-востоке Украины началась весной 2014 года, когда Донецкая и Луганская народные республики, не согласившись с условиями государственного переворота в Киеве, заявили о независимости.

Очистные сооружения на севере Горловки повреждены при обстреле ВСУ

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Автор: Алия Садыкова
Источник: Донецкое агентство новостей
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