Климкин отметил отставку покупкой квартиры в Киеве за $115 тысяч

Киев, 27 мая. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин перед отставкой приобрел в Киеве квартиру стоимостью более 115 тысяч долларов и парковочное место.

На сайте НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии появилось сообщение о том, что глава МИД Украины задекларировал покупку квартиры в Киеве. Стоимость приобретения составляет более 3 миллионов гривен — более 7 миллионов рублей или 115 тысяч долларов.

Кроме того, Климкин отметил отставку с поста министра приобретением парковочного места. Его стоимость составляет более 130 тысяч гривен — более 317 тысяч рублей или 5 тысяч долларов. Продавцом недвижимости указан Алексей Булгаков, пишет «Страна.ua».

Ранее Климкин задекларировал более 780 тысяч гривен доходов, а его супруга Марина Михайленко — дачу в Козине Киевской области за 2018 год.

В мае, после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, Климкин решил подать в отставку и заявил, что намерен баллотироваться в Верховную раду. Дипломат также подчекрнул, что считает свое решение правильным.

Глава МИД Украины также прокомментировал первые кадровые назначения Зеленского. Климкин порекомендовал Зеленскому «перезагрузить администрацию как факт и как класс». Он при этом заметил, что он относится к назначениям нового президента с «искренним уважением».