Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград

Белград, 29 мая. Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения. Об этом рассказал замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.

По его словам, состояние дипломата стабильное. Краснощеков, указал медик, уже пришел в сознание, может ходить и говорить.

«Из-за травмы головы, которую получил, перелома скуловой кости, должен быть транспортирован в Военно-медицинскую академию в Белграде», — указал Елек.

Замдиректора больницы уточнил, что транспорт для перевозки дипломата уже обеспечен, все готово к его приему.

Во вторник косовоалбанская полиция задержала 30 человек, в том числе двух сотрудников миссии ООН, пишет «Ридус». Во время задержания Краснощеков получил травму головы и находился в реанимации, передает «Свободная Пресса». Позже в миссии сообщили, что россиянина отпустили.

Спецподразделения полиции Косово утром во вторник вторглись на бронированных автомобилях в районы, населенные сербами. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность. В МИД РФ назвали вопиющим фактом арест российского сотрудника ООН в Косово.

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в интервью Федеральному агентству новостей объяснила, что Белград не решится ввести войска для защиты сербов в Косовскую-Митровицу, а предложит переговорный процесс.