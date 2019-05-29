Украинская певица заявила о намерении создать первую в стране «женскую партию»

Киев, 29 мая. Украинская певица Ольга Полякова заявила о намерении создать первую «женскую партию» и баллотироваться на выборах в парламент страны. Об этом она написала на форуме женского партнерства, а видео опубликовала на своей странице в социальной сети в Facebook.

Полякова напомнила, что в июле начнется предвыборная гонка в парламент. По словам певицы, ей «надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом».

«Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю — я начинаю создание партии, которая будет отвечать данному запросу», — написала она.

Также Полякова подчеркнула, что это «будет первая женская партия Украины». По ее словам, заявление — не шутка, и в команду нужны девушки.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске украинской Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, хотя изначально планировалось, что они пройдут осенью, напоминает «Царьград». Глава государства отметил, что соответствующее решение было принято по нескольким причинам, в том числе из-за недоверия граждан Украины к депутатам и отсутствия коалиции в парламенте с 2016 года. Об этом пишет «ФедералПресс».

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Зеленский имеет на роспуск Рады законное право. По словам Джабарова, новому президенту страны необходимо «собрать тех депутатов, которые будут его поддерживать».