Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Москва, 29 мая. Движение пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста начнется 9-10 декабря. Об этом в среду заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

По его словам, сперва по мосту из Крыма будут ходить только два поезда: Севастополь — Петербург и Симферополь — Москва. Однако с апреля-мая число составов вырастет до 11, восемь из которых будут курсировать между Крымом и городами-миллионниками. В частности речь идет о Краснодаре, Мурманске и Екатеринбурге. Ионин добавил, что эти составы могут быть оснащены новыми вагонами, передает РИА Новости.

Напомним, что автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае (для легковушек, автобусов) и октябре (для грузовиков) 2018 года. Крымский мост считается самым длинным мостом в России и Европе.

Ранее сообщалось, что железнодорожная часть моста будет открыта раньше запланированного срока. Весь прошедший год это сооружение функционировало без перерыва. За год им воспользовались более 5 млн автомобилистов, это в три раза больше пропускной способности паромной переправы в Керчи. Кроме того, мост через Керченский пролив позволили сэкономить на транспортировке более 16 млрд рублей.