Радикалы штурмом взяли здание мэрии во Львове

Львов, 29 мая. Украинские радикалы во Львове в результате штурма здания мэрии выломали дверь и ворвались внутрь, сообщили в пресс-службе городского совета.

Как пишут украинские СМИ, здание мэрии захватила группа молодых людей, которые назвали себя представителями созданного на базе националистического батальона «Азов» «Национального корпуса», «Развития общины», а также «Украинского союза участников АТО» и «Сокола».

«Лица, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили чиновников городского совета неизвестной жидкостью, предположительно, краской, выломали дверь городской ратуши и ворвались внутрь», — рассказали представители городской администрации.

На переговоры с протестующими вышли директор юридического департамента мэрии Елена Пайонкевич, управляющая делами исполкома Марта Литвинюк и директор департамента «Администрация городского головы» Евгений Бойко, однако организаторы беспорядков не стали их слушать.

«Началась толкотня и драка», — рассказали в горсовете.

Ранее несколько десятков молодых людей пришли к ратуше, где располагается городская администрация Львова, и потребовали впустить их в сессионный зал, позвать замглавы по вопросам ЖКХ Сергея Бабака. Когда протестующим отказали, они начали выламывать дверь здания.

Накануне депутаты областной администрации Львова обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом говорить на украинском языке без использования русского.