Сборная Украины без объяснения причин сбежала с турнира по баскетболу в Москве

Москва, 29 мая. Сборная Украины покинула Международный студенческий баскетбольный кубок в Москве без объяснения причин. Об этом рассказали в Ассоциации студенческого баскетбола, которая является организатором турнира.

Соревнования стартовали в российской столице во вторник. Украинские спортсмены должны были сыграть с баскетболистами из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Однако сборная сбежала с мероприятия, никак не объяснив свое решение.

Как указал руководитель PR-департамента Ассоциации студенческого баскетбола Артем Садовников, украинские спортсмены были настроены принимать участие в турнире, их не исключали и не дисквалифицировали.

«Им были предоставлены все условия, но они извинились и уехали», — уточнил он.

Садовников сообщил, что никакого официального заявления от сборной Украины не последовало. Организаторы пошли им навстречу, хоть и столкнулись с некоторыми затруднениями — им пришлось перестраивать сетку турнира. Украинской же команде присудили технические поражения.

На московском турнире Киев должна была представлять команда «Политехник» из Харькова, в пресс-службе которой также уточнили, что причины отказа от участия сборной не знают.

Напомним, Международный студенческий баскетбольный кубок проводят в российской столице во второй раз. В турнире принимают участие команды из Израиля, Сербии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Австралии, Франции, Словении, Тайваня и России.

Ранее российские баскетболисты одержали победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» со счетом 91:83. Игра прошла в рамках финального матча Евролиги. Это уже четвертый раз, когда ЦСКА становится чемпионом турнира.

С победой российских спортсменов поздравил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что московский клуб в очередной раз показал себя сильной, волевой и сплоченной командой.