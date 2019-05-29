Путин поддержал идею засчитывать стаж работы в странах ЕАЭС при расчете пенсий

Нур-Султан, 29 мая. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею рассчитывать пенсии в странах Евразийского экономического союза с учетом стажа работы на территории всех государств сообщества.

Глава российского государства на заседании в Нур-Султане рассказал о подготовке Евразийской комиссией соглашения, которое «даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза».

Путин также отметил, что «для конкретного гражданина, для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение».

«Будет не важно, где конкретно человек работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», — заметил лидер РФ.

По его словам, вступление в силу соглашения «позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан» стран — участниц ЕАЭС.

Путин заявил, что необходимо уделить большее внимание вопросам, которые связаны с укреплением совместных финансовых институтов Союза. Их главная задача заключается в поддержке экономик стран — участниц объединения.

По словам главы российского государства, в настоящее время Евразийский банк развития финансирует свыше 80 проектов в области энергетики, транспорта, инфраструктуры. Совокупный объем вложений банка достиг 7,7 миллиардов долларов, резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, открытие которого проходит в столице Казахстана. На заседаниях саммита стороны подведут итоги работы ЕАЭС за пять лет и обсудят задачи по расширению взаимодействия в различных сферах, в том числе в торговле, экономике и промышленности.

На заседании лидер РФ заявил о необходимости государствам — членам Евразийского экономического союза совершенствовать координацию политики в ключевых отраслях экономики.