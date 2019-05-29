После пожара на «прорывном» корабле ВМСУ Киеву снова придется ждать подачек от США

Капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что новый разведывательный корабль ВМСУ мог загореться из-за банального разгильдяйства.

Ранее украинское издание dtp.kiev.ua опубликовало на своей странице в YouTube ролик, демонстрирующий пожар на новейшем разведывательном кораблей ВМС Украины проекта 502ЭМ. Судно находится на верфи «Кузница на Рыбальском» (киевское судостроительное предприятие).

«Очень сильное задымление, видно с расстояния нескольких километров», — значится в сопроводительной подписи к ролику.

Комментируя произошедшее, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Украина, несмотря на тотальную декоммунизацию, использовала опыт Советского Союза и переделала средний рыболовный морозильный траулер типа «Василий Яковенко» (проект 502ЭМ) в военный разведывательный корабль.

«Не секрет, что в советское время корабли гражданского назначения выполняли разведывательные функции на флоте. Это так называемые «лесовозы», большие разведывательные корабли. Все зависит от того, какая начинка у этого судна, ему не нужна большая скорость или другие ходовые качества, главное внутренности — радиолокационные системы, системы дальнего обнаружения, контроля, РЭБ, подслушивающее оборудование и т.д. Здесь ничего такого нет, там достаточно приличное водоизмещение, порядка 2000 тонн, что для украинского флота достаточно много», — поясняет эксперт.

На видеозаписи пожара видно, как из надстройки корабля вырывается густой серый дым, а значит, пламя пока не добралось до отсеков с топливом. При этом комментаторы отмечают, что горят внутренние помещения судна.

Эксперт назвал две возможные причины пожара на «прорывном» корабле ВМСУ.

«Но случилось то, что случилось. Это говорит о разгильдяйстве на верфи, о несоблюдении рабочими банальных правил пожарной безопасности. Ну и второй вариант еще есть — украинские руководители могли разворовать деньги на переоборудовании судна. Пожар ведь все спишет, а там потом попробуй докажи, что было что-то украдено, все же может быть. Поэтому теперь этот разведчик будет очень долго восстанавливаться, и, наверно, вся надежда ВМСУ будет на поддержку и передачу старых кораблей США или другими странами Запада. Судя по тому, что денег нет и надо отдавать долги, а на Украине уже заговорили о дефолте, средств на развитие украинских ВМС нет», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, спуск на воду среднего разведывательного корабля проекта 502ЭМ для ВМС Украины состоялся 23 апреля. Присутствовавший на церемонии спуска министр обороны страны Степан Полторак заявил, что за всю историю Украины было не так много примеров, когда на воду спускались мощные бронированные и десантные катера.