Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Киев, 29 мая. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прилетел в Киев. В среду политик получил удостоверение личности для возвращения на Украину от консула в Варшаве.

Перед вылетом из международного аэропорта имени Фридерика Шопена Саакашвили пообщался со своими немногочисленными сторонниками, пришедшими проводить политика. Саакашвили спрашивали о том, чем он займется на Украине, а также просили о совместном фото. Один из провожавших пришел в варшавский аэропорт с флагом Украины на плечах.

На странице бывшего президента Грузии в Facebook опубликовано видео из аэропорта.

Перед вылетом в Киев Саакашвили сообщил, что намерен жить на Украине.

«А для чего я так хорошо выучил украинский язык?» — пошутил бывший глава Одесской области Украины.

Напомним, Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2008 года до ноября 2013 года. В 2014 году против Саакашвили в Грузии было заведено уголовное дело. Политика, в частности, обвинили в превышении должностных полномочий по делу о разгоне митинга оппозиции. Власти Грузии потребовали объявить Саакашвили в международный розыск, однако Интерпол отказался сделать это.

В 2015 году Михаил Саакашвили был назначен на должность советника президента Украины Петра Порошенко, впоследствии опальный грузинский политик стал главой Одесской области Украины.

На этих постах, впрочем, Саакашвили продержался недолго. 9 ноября 2016 года Порошенко распорядился снять Саакашвили с должностей, а летом 2017 года политика лишили украинского гражданства. В начале 2018 года Саакашвили был депортирован с Украины. По наиболее распространенной версии, увольнения с высоких постов, а также выдворение из страны и лишение гражданства стало следствием конфликта Саакашвили с Порошенко.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о возвращении Михаилу Саакашвили украинского гражданства.