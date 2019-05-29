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Михаил Саакашвили вернулся на Украину

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Саакашвили вернулся на Украину

Киев, 29 мая. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прилетел в Киев. В среду политик получил удостоверение личности для возвращения на Украину от консула в Варшаве.

Перед вылетом из международного аэропорта имени Фридерика Шопена Саакашвили пообщался со своими немногочисленными сторонниками, пришедшими проводить политика. Саакашвили спрашивали о том, чем он займется на Украине, а также просили о совместном фото. Один из провожавших пришел в варшавский аэропорт с флагом Украины на плечах.

На странице бывшего президента Грузии в Facebook опубликовано видео из аэропорта.

Саакашвили вернулся на Украину

Перед вылетом в Киев Саакашвили сообщил, что намерен жить на Украине.

«А для чего я так хорошо выучил украинский язык?» — пошутил бывший глава Одесской области Украины.

Напомним, Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2008 года до ноября 2013 года. В 2014 году против Саакашвили в Грузии было заведено уголовное дело. Политика, в частности, обвинили в превышении должностных полномочий по делу о разгоне митинга оппозиции. Власти Грузии потребовали объявить Саакашвили в международный розыск, однако Интерпол отказался сделать это.

В 2015 году Михаил Саакашвили был назначен на должность советника президента Украины Петра Порошенко, впоследствии опальный грузинский политик стал главой Одесской области Украины. 

Саакашвили вернулся на Украину

На этих постах, впрочем, Саакашвили продержался недолго. 9 ноября 2016 года Порошенко распорядился снять Саакашвили с должностей, а летом 2017 года политика лишили украинского гражданства. В начале 2018 года Саакашвили был депортирован с Украины. По наиболее распространенной версии, увольнения с высоких постов, а также выдворение из страны и лишение гражданства стало следствием конфликта Саакашвили с Порошенко.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о возвращении Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

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Автор: Федор Веснин
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