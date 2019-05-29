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ФАН-ТВ
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Голый строитель с табуреткой напал на охранников в Москве. ФАН-ТВ

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Рабочий из Белоруссии разделся до гола и напал на охранников столичного бизнес-центра в котором делает ремонт. Один из секьюрити получил перелом руки от металлической табуретки, которую нападавший использовал как биту. Кроме этого, неуравновешенный мужчина разбил табуреткой заднее стекло припаркованного авто. На место происшествия прибыли медики и полиция. Нападавшего задержали, охраннику оказали медицинскую помощь. Не исключено, что неадекватное поведение и агрессия связаны с действием алкоголя, психотропных препаратов, либо психическими отклонениями мужчины.

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Автор: Сергей Петров
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