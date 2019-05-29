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Экономика

В России могут ввести классификацию инвесторов

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В России могут ввести классификацию инвесторов

Москва, 29 мая. Госдума приняла в первом чтении проект о введении категорий инвесторов. Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, предлагается выделить неквалифицированных и квалифицированных инвесторов, причем первая категория подразделяется на особо защищаемых и простых, а вторая — на простых и профессиональных.

В беседе с корреспондентом ФАН об инициативе рассказал член профильного комитета по финансовому рынку Евгений Шулепов. По его словам, цель инициативы — повысить доверие граждан к финансовым инструментам.

«Каждый из этих инвесторов должен соответствовать определенным критериям. Сейчас, если человек не имеет никакой квалификации, у него все равно берут деньги и вкладывают в какие-то рискованные инструменты. Две недели — и он их теряет. Принятие такого закона позволит исключить возможность возникновения подобных ситуаций», — добавил депутат. 

В России могут ввести классификацию инвесторов

Парламентарий пояснил, что тому, кто ничего не понимает в финансовом рынке, будет присвоена квалификация особо защищенного неквалифицированного инвестора.

«И он сможет через брокера использовать только простые инструменты. Профессиональные участники будут немного притормаживать его. Даже если он что-то захочет, ему не дадут этого сделать, потому что он не понимает, что творит», — добавил член фракции «Единая Россия».

Шулепов обратил внимание, что документ может быть доработан ко второму чтению. В том числе может быть предусмотрена возможность обучения.

«Такой закон защитит инвестора, повысит надежность системы инвестирования, доступа к существующим финансовым инструментам», — подытожил депутат.

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Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
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