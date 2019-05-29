Косметолог раскрыл секреты красоты Ани Лорак

Москва, 29 мая. Украинская певица Ани Лорак взбудоражила Сеть новым чувственным фото в латексном платье. Поклонники певицы обратили внимание, что Лорак заметно помолодела и стала выглядеть еще более привлекательно. Кроме того, пользователи Сети назвали Ани Лорак образцом женственности и красоты, отметив, что такая внешность требует постоянного и усердного ухода.

Врач-косметолог столичной клиники выразил уверенность, что Ани Лорак пользуется услугами высококлассных специалистов, что позволяет ей поддерживать свою красоту и молодость. По словам эксперта, подобный уход требует большого количества времени и средств.

«Я считаю, что у Ани Лорак увеличены губы, так как на некоторых фотографиях виден валик над губой. Была проведена коррекция овала лица, скулы стали более округлыми. Также видно действие ботулотоксина вокруг глаз и на лбу», — пояснил врач.

Эксперт также добавил, что Лорак применяет безоперационную подтяжку лица (нитевой лифтинг — Прим. ФАН), поэтому лицо певицы выглядит естественно и красиво, передает «Дни.ру».

В начале февраля стало известно, что Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым была в браке последние десять лет. В июле 2018 года в Сети был обнародован видеоролик, на кадрах которого был запечатлен Мурат Налчаджиоглу в компании с молодой украинской моделью Яной Беляевой в одном из ночных клубов Киева. Позднее Лорак заявила, что планирует расторгнуть брак, так как не может простить мужу измену.