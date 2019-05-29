Скандальный писатель объяснил «мироточение» креста на могиле Началовой

Вокруг скончавшейся от сепсиса певицы Юлии Началовой продолжается вакханалия, сопровождающаяся все более странными явлениями. На могиле певицы на Троекуровском кладбище люди «заряжают» кремы и воду, рассчитывая, что эти субстанции станут чудодейственными, при этом наиболее экзальтированные поклонники даже требуют причислить Началову к лику святых. А недавно работники кладбища сообщили, что крест, установленный на могиле певицы, якобы начал мироточить…

«Спекуляции, которые идут вокруг смерти певицы, — дело дурное. <…> По сути — это ложная, кажущаяся легкой, замена бога», — оценил происходящее вокруг Началовой священник и богослов, протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин.

Дошло до того, что пресс-секретарю певицы Анне Исаевой пришлось просить поклонников, как говорится, умерить пыл.

«Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают как звание, — написала Исаева в Instagram. — Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят ее — это главное. Выражают свое отношение, как умеют. <…> Прошу об одном — будьте аккуратны с этим вопросом».

Что касается неожиданно «замироточившего» креста на могиле Началовой, об этом, по версии портала «Дни.ру», рассказали сами работники кладбища.

«Сотрудники Троекуровского кладбища уверяют, что дубовый крест на могиле певицы на днях замироточил: на нем появились маслянистые благоухающие капли. Поклонники Началовой уверены — это знак свыше. Скептики полагают — это смола, которая выступила на дереве под лучами солнца. Как говорится в Библии, по вере вашей да будет вам», — пишет автор статьи.

Издание сообщает, что загадочные капли собираются отправить на экспертизу в химическую лабораторию.

«Мироточение» креста на могиле Началовой Федеральному агентству новостей иронически прокомментировал известный своей антиклерикальной позицией и многочисленными скандалами писатель Александр Никонов, автор книги «Опиум для народа. Религия как глобальный бизнес-проект».

Писатель вспомнил историю от 2017 года, когда депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что в Крыму якобы мироточит бюст последнего российского императора Николая II.

«Думаю, мироточащий крест — это еще глупее, чем мироточащий бюст, — с иронией отметил Никонов. — Потому что бюст, если он, например, женский, все-таки может «мироточить» по своей природной заданности. А если это бюст Николая II, чему была «свидетелем» Поклонская, то у него из глаз текло: наверно, он может плакать, что называется, «мироточить». А вот откуда может «мироточить» крест, я совершенно не понимаю. Думаю, это какие-то загадки современного православного сознания XXI века».

Российская певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет, как позже стало известно — вследствие генерализованного инфекционного процесса (сепсиса), который предположительно развился на фоне сахарного диабета, что в результате привело к сердечной недостаточности. Болезнь и смерть Началовой активно обсуждалась в СМИ, спровоцировав огромное количество слухов, версий и спекуляций. После похорон певицы поклонники устроили настоящее паломничество на ее могилу.

Что касается мироточения, — это давняя тема для дискуссий. Мироточением в христианстве называют появление благоухающей маслянистой влаги на иконах и мощах святых. Для некоторых верующих мироточение является одним из чудес, богословы относятся к этому явлению, мягко скажем, по-разному. Проведению научного объективного исследования феномена мироточения мешает запрет проводить опыты над иконами, признанными на Руси святыми.

Как известно, ярым разоблачителем феномена мироточения был император Петр I. Задокументирован случай публичного разоблачения императором мошенничества с якобы «мироточащей» иконой Богородицы. Реальная история послужила основой для легенды, согласно которой после этого Петр издал указ, к котором в частности говорилось:

«Приказываю, чтобы Богородицы отныне не плакали. А если Богородица еще хотя бы раз «заплачет» лампадным маслом, — зады у попов заплачут кровью».

Согласно легенде, после этого иконы на Руси резко «перестали» мироточить.