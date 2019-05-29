Киев, 29 мая. Глава Украины Владимир Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте президента. Об этом рассказал его полномочный представитель в украинском парламенте Руслан Стефанчук.

Он уточнил, что глава государства, как и обещал, передал в Верховную раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста. По данным телеканала «112 Украина», в Раду поступил законопроект об импичменте.

Как пишет «Газета.ru»,Зеленский обещал внести подобный проект в ходе своей предвыборной кампании. Кроме того, Зеленский заявил о намерении снять с депутатов Рады неприкосновенность.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 20 мая.

Во время церемонии Зеленский выразил готовность к диалогу о прекращении кровопролитной гражданской войны на территории Донбасса. Но заметил, что для такого шага необходимо вернуть всех пленных.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Жители юго-востока отказались признавать новую власть и путем референдума провозгласили о своей независимости, таким образом сформировав Луганскую и Донецкую народные республики. Киев, в свою очередь, не стал признавать итоги референдума и назвал жителей Донбасса «террористами», отказавшись вести прямой диалог с лидерами ДНР и ЛНР.

Отметим, на Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента. Кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский получил поддержку более 73% избирателей, а около 24% украинцев отдали свои голоса за действующего главу Петра Порошенко.