Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте президента

2 460
0 Оставить комментарий

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте президента

Киев, 29 мая. Глава Украины Владимир Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте президента. Об этом рассказал его полномочный представитель в украинском парламенте Руслан Стефанчук.

Он уточнил, что глава государства, как и обещал, передал в Верховную раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста. По данным телеканала «112 Украина», в Раду поступил законопроект об импичменте.

Как пишет «Газета.ru»,Зеленский обещал внести подобный проект в ходе своей предвыборной кампании. Кроме того, Зеленский заявил о намерении снять с депутатов Рады неприкосновенность. 

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 20 мая.

Во время церемонии Зеленский выразил готовность к диалогу о прекращении кровопролитной гражданской войны на территории Донбасса. Но заметил, что для такого шага необходимо вернуть всех пленных.

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте президента

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Жители юго-востока отказались признавать новую власть и путем референдума провозгласили о своей независимости, таким образом сформировав Луганскую и Донецкую народные республики. Киев, в свою очередь, не стал признавать итоги референдума и назвал жителей Донбасса «террористами», отказавшись вести прямой диалог с лидерами ДНР и ЛНР. 

Отметим, на Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента. Кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский получил поддержку более 73% избирателей, а около 24% украинцев отдали свои голоса за действующего главу Петра Порошенко. 

infox - new
Автор: Алия Садыкова
Источник: 112 Украина
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров