Москва, 29 мая. Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, который называет себя «евангельским пастором», не может быть священником. Об этом в среду заявил епископ Российского союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский, выступая на конференции в Москве.

«Я много раз делал заявления о том, что недопустимо такому человеку быть священнослужителем. Руки пастора не должны быть в крови своих братьев», — отметил он.

Ряховский также заявил, что российские протестанты поддерживают последователей каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата, поскольку те подвергаются гонениям со стороны раскольников. По словам епископа, ситуация, при которой верующее меньшинство угнетает крупнейшую религиозную общину страны, уникальна.

Напомним, что Турчинов служит в протестантской церкви «Слово жизни» и называет себя евангельским христианином. В связи с этим на Украине за ним закрепилось прозвище «кровавый пастор». Именно он дал приказ о наступлении украинской армии на Донбасс, когда исполнял обязанности президента в апреле 2014 года, чем спровоцировал начало гражданской войны на Украине. По словам политика, он лично раздавал оружие добровольцам, направляющимся воевать в Донбасс.

Совет национальной безопасности и обороны Турчинов возглавлял с 16 декабря 2014 года. Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил на этот пост бывшего министра финансов Александра Данилюка.