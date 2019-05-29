Зеленский пообещал «быстро и эффективно» освободить плененных в ДНР диверсантов

Киев, 29 мая. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал максимально быстро освободить бойцов Вооруженных сил страны, задержанных в Донецкой народной республике.

Как сообщалось на станице штаба так называемой ООС в Facebook, 22 мая на территории ДНР защитники республики задержали восьмерых украинских силовиков. Киевские боевики передвигались на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое и, отклонившись от маршрута, заехали в ДНР.

Руководитель пресс-службы управления народной милиции республики Даниил Безсонов впоследствии рассказал, что группа бойцов ВСУ планировала ряд диверсий на территории ДНР, в том числе в отношении специалистов миссии ОБСЕ. Он уточнил, что, по словам украинских силовиков, «идея о заброске ДРГ исходила лично от командующего ООС Александра Сырского».

В пресс-службе президента Украины, комментируя произошедшее, подчеркнули, что по результатам служебного расследования не было установлено факта государственной измены. При этом относительно командования батальона и 53-й ОМБР будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы, указали в ведомстве.

«Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ «Новотроицкое», КП «Березовое-1» и «Березовое-2» порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения», — добавили в пресс-службе.

Новый глава украинского государства пообещал, что будет сделано все необходимое для возвращения плененных диверсантов.

«Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят», — указал он.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.