Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Меньшиков может лишиться квартиры за десятки миллионов рублей в центре Москвы

738
0 Оставить комментарий

Меньшиков может лишиться квартиры за десятки миллионов рублей в центре Москвы

Москва, 29 мая. Известный российский актер и художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться квартиры в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Хамовнического суда.

Бывшая собственница шикарных апартаментов в самом центре российской столицы Светлана Савицкая выдвинула претензии Меньшикову. Она заявила, что квартиру, площадью свыше 170 квадратных метров, покупала в браке с супругом Владимиром. После развода пара решила не делить имущество.

Однако Савицкая недавно узнала о смерти экс-супруга в 1998 году и о покупке Меньшиковым жилплощади в 2005 году. Женщина обратилась в суд, она требует аннулировать договор купли-продажи и вернуть ей часть квартиры, стоимость которой составляет десятки миллионов рублей.                                                             

«Истица обратилась в Хамовнический суд еще в прошлом году. Мол, апартаменты были приобретены ею в браке с мужем Владимиром, а после развода пара не делила имущество. Женщина просит признать договор купли-продажи недействительным и вернуть ей половину площади», — сообщили «СтарХиту» в суде.     

Суд на данный момент встал на сторону актера и счел доводы истицы неубедительными. А Меньшиков не явился ни на одно заседание. Савицкая заявила, что готова довести до конца это резонансное дело.

Напомним, ранее Меньшиков, попробовавший себя в апреле 2018 года в роли видеоблогера, дал интервью Федеральному агентству новостей и рассказал о своем проекте. Он отметил, что хочет общаться с интересными людьми из сферы культуры и искусства.

Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист России. Он три раза становился лауреатом государственной премии Российской Федерации. С 2012 года Меньшиков занимает пост художественного руководителя и директора Московского драматического театра имени Ермоловой.

infox - new
Автор: Сергей Петров
Источник: СтарХит
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров