Меньшиков может лишиться квартиры за десятки миллионов рублей в центре Москвы

Москва, 29 мая. Известный российский актер и художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться квартиры в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Хамовнического суда.

Бывшая собственница шикарных апартаментов в самом центре российской столицы Светлана Савицкая выдвинула претензии Меньшикову. Она заявила, что квартиру, площадью свыше 170 квадратных метров, покупала в браке с супругом Владимиром. После развода пара решила не делить имущество.

Однако Савицкая недавно узнала о смерти экс-супруга в 1998 году и о покупке Меньшиковым жилплощади в 2005 году. Женщина обратилась в суд, она требует аннулировать договор купли-продажи и вернуть ей часть квартиры, стоимость которой составляет десятки миллионов рублей.

«Истица обратилась в Хамовнический суд еще в прошлом году. Мол, апартаменты были приобретены ею в браке с мужем Владимиром, а после развода пара не делила имущество. Женщина просит признать договор купли-продажи недействительным и вернуть ей половину площади», — сообщили «СтарХиту» в суде.

Суд на данный момент встал на сторону актера и счел доводы истицы неубедительными. А Меньшиков не явился ни на одно заседание. Савицкая заявила, что готова довести до конца это резонансное дело.

Напомним, ранее Меньшиков, попробовавший себя в апреле 2018 года в роли видеоблогера, дал интервью Федеральному агентству новостей и рассказал о своем проекте. Он отметил, что хочет общаться с интересными людьми из сферы культуры и искусства.

Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист России. Он три раза становился лауреатом государственной премии Российской Федерации. С 2012 года Меньшиков занимает пост художественного руководителя и директора Московского драматического театра имени Ермоловой.