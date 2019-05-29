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Савченко назвала «вишенкой на торте» переезд администрации президента Украины

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Савченко назвала «вишенкой на торте» переезд администрации президента Украины

Киев, 29 мая. Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает несвоевременным переезд администрации президента Украины в Киеве. Об этом она заявила в среду.

По словам Савченко, переезд мог бы стать «вишенкой на торте», сначала, по мнению депутата, нужно построить страну.

«Давайте сначала построим фундамент страны, потом выложим кирпич, потом сделаем в стране широкие и просторные окна и двери, которые обеспечат нас всем, потом построим крышу и только на крыше поставим запятую, которой станет переезд правительственного квартала», — заявила Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

Савченко назвала «вишенкой на торте» переезд администрации президента Украины

Савченко предположила, что переезд администрации обойдется Киеву дорого. Она пояснила, что в Раде действует система электронного документооборота, которая связывает парламент с Банковой улицей и Нацбанком. При переезде, по словам депутата, систему придется переносить или создавать вместо нее новую.

В то же время в целом Савченко назвала идею Зеленского о переезде светлой, добавив, что готова в случае необходимости «по кирпичу» строить новый парламент.

Ранее замглавы администрации украинского президента Юрий Костюк сообщил о намерении найти новый офис для главы государства. Он подчеркнул, что при выборе места администрация будет искать бюджетный и отвечающий требованиям безопасности вариант.

О переезде администрации также заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что штат администрации будет сокращен.

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Автор: Василий Котов
Источник: 112 Украина
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