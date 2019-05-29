Госдума вводит запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума приняла в первом чтении проект о запрете передавать коллекторам долги россиян по услугам ЖКХ. Автором инициативы выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я вам приведу некоторые данные, которые есть в аналитических материалах Генеральной прокуратуры, по поводу нарушения законных прав и интересов граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 300 тысяч нарушений было установлено в прошлом году, 1000 уголовных дел была возбуждена, 24 тысячи исков органами прокуратуры заявлено в суды в целях защиты законных прав и интересов граждан», — рассказала Яровая, представляя законопроект.

Парламентарий отметила, что даже после внесения документа на рассмотрение нижней палаты парламента коллекторы не прекращают свою деятельность.

«В одном из городов они привозят гроб, ставят у подъезда и указывают на нем номер квартиры. В присутствии маленьких детей в общественном месте останавливают родителей и высказывают угрозы жизни и здоровью. Должен ли быть предел этому беспределу?» — добавила Яровая.

Как пояснил в беседе с парламентскими журналистами спикер Госдумы Вячеслав Володин, граждане регулярно обращаются к депутатам с просьбой решить соответствующую проблему, так как им звонят с угрозами «вплоть до применения физической силы».

Председатель нижней палаты парламента обратил внимание, что при принятии такого закона уступка права по взысканию просроченной задолженности граждан по ЖКХ станет возможна только для профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг — «управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающей организации».

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.