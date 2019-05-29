Саакашвили прибыл в аэропорт Варшавы, откуда вылетит в Киев

Варшава, 29 мая. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готовится к рейсу в Киев, политик находится в аэропорту имени Фридерика Шопена в Варшаве. Самолет, который доставит Саакашвили на Украину, поднимется в воздух в 15.40 по московскому времени.

Ранее в среду экс-глава Одесской области Украины получил из рук украинского консула удостоверение личности для возвращения в Киев. Чтобы проводить Саакашвили, в аэропорт прибыла немногочисленная группа сторонников политика, пишет РИА Новости.

Общаясь с ними, Саакашвили заявил, что намерен остаться жить на Украине.

«А для чего я так хорошо выучил украинский язык?» — пошутил бывший президент Грузии.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства.