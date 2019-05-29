Захарова отреагировала на публикацию в Германии фейка о «племяннице русского олигарха»

Москва, 29 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикацию немецкими изданиями фейка о якобы сделке «племянницы русского олигарха» и австрийского политика Кристиан Штрахе.

Spiegel и Süddeutsche Zeitung обнародовали видео, на котором Штрахе общается с «племянницей русского олигарха», которая якобы должна была помочь ему победить на выборах взаимен на передачу ей части госзаказов в области строительства.

Однако, как выяснилось, видео было постановочным. Роль «племянницы русского олигарха» исполняла студентка из Боснии, которой заплатили 7 тысяч евро. Операция по созданию якобы компромата на Штрахе обошлась организаторам, по данным СМИ, в 400 тысяч евро. Видео было продано за 600 тысяч евро немецкой фирме, которая передала ее для публикации Spiegel.

«Учитывая, что информация о вовлеченности России была преподана немецкими изданиями если не как факт, то совершенно недвусмысленно, а сейчас оказывается, что речь идет о постановочном материале, характер которого немецким изданиям был заранее известен, — констатировала Захарова на своей странице в Facebook, — мы проведем дополнительную проверку появившихся новых данных и затем информируем ОБСЕ и другие профильные структуры о совершенном германскими СМИ информационной операции».

Она также напомнила, что именно немецкие СМИ демонстрируют «ярую борьбу» с фейками и вмешательством в выборы, однако сами опубликовали фальсифицированные данные.

«Но главный вопрос остается открытым: кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу? — задала риторический вопрос российский дипломат. — Европа, очнись!»

Напомним, 28 мая президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем после того, как нижняя палата парламента вынесла им вотум недоверия.