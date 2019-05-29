Toyota признана самым дорогим автобрендом в мире

Нью-Йорк, 29 мая. Японский автомобильный бренд Toyota стал самым дорогим среди всех производителей машин в мире. Рейтинг торговых марок с самой высокой стоимостью составил американский журнал Forbes.

Позицию самого дорогого автомобильного бренда Toyota занимает уже в шестой раз подряд. Эксперты оценили стоимость торговой марки в 44,6 миллиарда долларов. Годовая выручка японской компании составила более 190 миллиардов долларов.

В общем рейтинге Forbes бренд Toyota попал на девятую строчку. Лидером стала торговая марка Apple, стоимость которой оценивается в 205,5 миллиарда долларов. Также в топ-10 вошли Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Coca-Cola, Samsung, Disney и McDonald’s. Известный фастфуд расположился на следующем месте после Toyota.

В рейтинг автомобильных брендов попали Mercedes-Benz и BMW, занявшие вторую и третью строчки соответственно в данной категории. Также в топ-10 вошли Honda, Audi, Ford, Porsche, Chevrolet, Lexus и Nissan. Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались только те компании, которые представлены на американском рынке. Именно поэтому в списке не оказалось, например, китайских автопроизводителей.

Многие россияне отдают предпочтение бренду Toyota при выборе автомобилей. Эта марка регулярно возглавляет различные рейтинги. Так, недавно автомобиль Toyota RAV4 стал самым «внедорожным» кроссовером на российском рынке. Кроме того, седан Toyota Camry в кузове XV30 возглавил список машин, с которыми владельцы не хотят расставаться.

Одним из минусов известности бренда стала высокая популярность автомобилей японского производителя среди угонщиков. Сразу три модели Toyota вошли в топ-5 самых угоняемых в России автомобилей в первом квартале 2019 года.