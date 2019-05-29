Названо имя нового президента Латвии

Рига, 29 мая. Новым президентом Латвии избран юрист Эгилс Левитс. Соответствующее решение принял в среду Сейм.

Всего на пост главы государства претендовали три кандидатуры. Кроме Левитса, возглавить страну могли омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс. Большинство в Сейме поддержали Левитса.

Действующий президент страны Раймонд Вейонис от выдвижения на второй срок отказался.

Левитс является выпускником Гамбургского университета. В 1982 году он окончил юридический факультет, в 1985 — факультет общественных наук и философии. Ранее Левитс был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии. Также за годы своей политической карьеры он был депутатом Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии.

Кандидатура Левитса на пост президента Латвии уже рассматривалась в 2015 году. Однако тогда он проиграл Раймонду Вейонису, возглавлявшему в разные годы латвийские министерство окружающей среды и министерство обороны.

Левитс известен негативным отношением к российской политике. В частности, он поддерживает санкции против РФ и выступает за закрытие русских школ в республике.

Страны Прибалтики активно поддерживают риторику Запада, делая необоснованные заявления в адрес России. В частности, Латвия регулярно заявляет об обнаружении у своих границ военных объектов РФ. Так, в середине мая НВС Латвии сообщили о «замеченном российском корабле».

Москва неоднократно отмечала, что все перемещения российских кораблей и самолетов производятся в соответствии с нормами международного права. Как отмечал МИД РФ, голословные обвинения в адрес РФ необходимы Западу для того, чтобы разместить военную технику у российских границ.