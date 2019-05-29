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Названо имя нового президента Латвии

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Названо имя нового президента Латвии

Рига, 29 мая. Новым президентом Латвии избран юрист Эгилс Левитс. Соответствующее решение принял в среду Сейм.

Всего на пост главы государства претендовали три кандидатуры. Кроме Левитса, возглавить страну могли омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс. Большинство в Сейме поддержали Левитса.

Действующий президент страны Раймонд Вейонис от выдвижения на второй срок отказался.

Левитс является выпускником Гамбургского университета. В 1982 году он окончил юридический факультет, в 1985 — факультет общественных наук и философии. Ранее Левитс был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии. Также за годы своей политической карьеры он был депутатом Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии.

Названо имя нового президента Латвии

Кандидатура Левитса на пост президента Латвии уже рассматривалась в 2015 году. Однако тогда он проиграл Раймонду Вейонису, возглавлявшему в разные годы латвийские министерство окружающей среды и министерство обороны.

Левитс известен негативным отношением к российской политике. В частности, он поддерживает санкции против РФ и выступает за закрытие русских школ в республике.

Страны Прибалтики активно поддерживают риторику Запада, делая необоснованные заявления в адрес России. В частности, Латвия регулярно заявляет об обнаружении у своих границ военных объектов РФ. Так, в середине мая НВС Латвии сообщили о «замеченном российском корабле».

Москва неоднократно отмечала, что все перемещения российских кораблей и самолетов производятся в соответствии с нормами международного права. Как отмечал МИД РФ, голословные обвинения в адрес РФ необходимы Западу для того, чтобы разместить военную технику у российских границ.

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Автор: Василий Котов
Источник: РИА Новости
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