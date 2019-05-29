Платошкин будет судиться с украинским политологом из-за спора в эфире «60 минут»

Москва, 29 мая. Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин намерен подать в суд на украинского политолога Александр Семченко, который оскорбил его в эфире программы «60 минут».

Инцидент произошел во время беседы о возвращении политику Михаилу Саакашвили украинского гражданства. Платошкин заявил, что поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского, поскольку считает, что появление Саакашвили на любой политической арене неминуемо спровоцирует «хайп, бардак и раздрай». Услышав это, Семенченко начал спорить со своим оппонентом и назвал его «конченным идиотом». После этого Платошкин покинул студию. Теперь оскорбленная сторона планирует подавать иск о защите чести и достоинства.

«Взывать к совести таких людей, на мой взгляд, бесполезно. Поэтому будем бить его рублем. По-моему, это единственное, что они понимают, другое бесполезно», — пояснил Платошкин НСН.

При этом он подчеркнул, что не намерен предъявлять претензии к ведущим шоу Евгению Попову и Ольге Скабеевой, хотя и не доволен тем, что они никак не отреагировали на оскорбление в эфире.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский принял решение отменить указ своего предшественника Петра Порошенко и вернуть гражданство бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Политик, который открыто критиковал окружение Порошенко за коррупцию, был лишен украинского паспорта в июле 2017 года. Формальным поводом стало отсутствие в документах на получение паспорта сведений об уголовном преследовании в Грузии. Сам же Саакашвили уверен, что Порошенко лишил его гражданства по политическим причинам.