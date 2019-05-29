Москва, 29 мая. Правительство России предлагает признать подакцизными не только сигареты, но и кальяны, электронные сигареты и вейпы. Об этом рассказали в пресс-службе кабинета министров.

Как уточнили в ведомстве, были предложены дополнения в законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Согласно поправкам, подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны.

Таким образом, правительство РФ предложило распространить акцизы на кальяны и электронные сигареты. Специалисты напомнили, что сейчас российский рынок вейпов и электронных систем нагревания табака на законодательном уровне никак не регулируется. Их потребление никак не ограничено.

В апреле 2019 года Госдума во втором чтении приняла законопроект о применении повышающего коэффициента при расчете акцизов на импорт табака.

В настоящее время табак для кальяна представляет собой смесь, содержащую как табачное, так и нетабачное сырье. Теперь если на упаковке будет указано, что в ней содержится не менее 20% табака кальянного, то налоговая база будет определяться, исходя из этого показателя.

Напомним, главный нарколог Москвы Олег Кутушев рассказал, что курение кальяна может вызвать развитие туберкулеза и других инфекционных заболеваний.

Курительные приборы не имеют технического регламента, поэтому есть риск, что ни кальяны, ни вейпы не подвергаются санитарной обработке. Это грозит риском заболевания туберкулезом.

Олег Кутушев отметил, что при курении вырабатываются токсические вещества, канцерогены, тяжелые металлы. Курильщик вдыхает их вместе с дымом. По словам эксперта, опасно парение вейпов, оно поражает альвеолы легких человека. Нарколог добавил, что восемь из десяти вейперов через какое-то время переходят на курение сигарет.