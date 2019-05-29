В Киеве начато расследование по факту исчезновения «секретных» серверов СНБО

Киев, 29 мая. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту исчезновения серверов с секретной информацией из здания администрации президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Ранее новый глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО, которая расположена в здании администрации президента в Киеве, передает «Ридус».

Позднее представитель экс-президента Украины Петра Порошенко заявил, что исчезнувшее оборудование было арендовано на личные средства бывшего главы государства. Он также добавил, что все оборудование было возвращено арендодателю, передает НСН.

Бывший офицер Службы внешней разведки РФ (СВР) Лев Корольков прокомментировал исчезновение серверов из здания администрации президента Украины. По его словам, во время работы Петра Порошенко на посту президента Украины весь верхний этаж в здании его администрации занимали представители США. При этом после победы Зеленского на президентских выборах в аэропорт Киева прибыл самолет из США, из которого что-то выгружали и загружали.

Корольков отметил, что украинская сторона не осуществляла досмотр американского самолета по соглашению с экс-президентом Украины Петром Порошенко. По мнению экс-офицера, американская сторона может быть причастной к исчезновению серверов с секретной информацией из здания СНБО.

«Американцы все знали заранее - им все было ясно с развитием ситуации в Киеве. И один из вариантов исчезновения серверов — их прямое или косвенное в этом участие. Сотрудников из-за океана было много, информации скопилось огромное количество», — пояснил Корольков.

Бывший офицер СВР выразил сомнение в том, что в ситуационной комнате СНБО могло использоваться арендованное оборудование. По его словам, достоверными сведениями по данному вопросу может обладать бывший глава СБУ Василий Грицак, передает KP.RU.

«Это абсолютно ненормально. Секретную информацию государства на арендованной технике сегодня в серьезных странах не хранят. Надо брать бывшего начальника СБУ — и у него получать сведения», — добавил Корольков.

По мнению депутата Госдумы Михаила Маркелова, ситуация с исчезновением серверов свидетельствует о том, что США пытаются сохранить свое влияние на Украину. Кроме того, депутат предположил, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа пытается получить компромат на сына вице-президента США Джо Байдена, который может быть причастен к коррупционным схемам на Украине, передает «Царьград».