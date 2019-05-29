Более 300 детей погибли в лагере «Аль-Хол» в зоне оккупации SDF и США на востоке Сирии

С начала 2019 года в лагере беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасака погибло более 300 детей, сообщили спецкорреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в САР местные источники. За этой цифрой стоит боль и страдания семей, оказавшихся в безвыходной ситуации. Подробнее о тяжелой ситуации там — в нашем материале.

Неоднократные требования Дамаска освободить пленников из лагеря смерти попросту игнорируются международной коалицией во главе США, оккупировавшей северо-восток Сирии. Голод, эпидемии, антисанитария уносят жизни, несмотря на то, что война в этом регионе закончилась около года назад. Данная местность, по словам Вашингтона, была зачищена от отрядов террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) еще в июне 2018 года.

Администрация лагеря состоит из курдских наемников, получающих деньги от американских спонсоров. Жизнь простого обитателя этой территории ничего не стоит. Охранники нередко применяют оружие для разрешения споров. Жертвами становятся не только недовольные происходящим мужчины, но и женщины. Те, кому удается проникнуть наружу через ограждения, рискуют тут же получить пулю в спину.

Новорожденные не имеют шансов выжить в таких условиях. В первую очередь катастрофически не хватает продовольствия и питьевой воды. Сезон дождей закончился, наступила засуха. Температура в этом регионе достигает отметки в 40 градусов, что создает благоприятные условия для развития эпидемических заболеваний. О соблюдении простых правил гигиены говорить не приходится — вода на вес золота и тратить ее на мытье и стирку нет возможности.

На десятки тысяч человек, проживающих в лагере, приходится всего несколько медицинских пунктов, в которых почти нет лекарств. Беженцы пытаются лечиться народной медициной, но зачастую это лишь отсрочка на несколько дней от скорой смерти. Представители администрации лагеря объявили о скором открытии трех медицинских пунктов, но этого недостаточно для 70 тысяч обессиленных жителей.

Какие секреты скрывает международная коалиция от мировой общественности — не ясно. Но гуманитарные колонны ООН, Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, российского Центра по примирению враждующих сторон до сих пор находятся в длительном ожидании, надеясь все же попасть на территорию «Аль-Хола».

Несмотря на все происходящее, в течение 2019 года американцы и курдские Демократические силы Сирии (SDF) продолжали привозить новых жителей в лагерь. Так, в феврале во время столкновений с ИГ1 на юго-востоке соседнего Дейр-эз-Зора более 800 человек из тех мест дополнили число пленников США.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков подчеркнул, что превращение пунктов временного размещения беженцев в концлагеря на оккупированных американцами территориях уже становится тенденцией. Об этом он сказал в интервью ФАН.

«Что «Аль-Хол», что «Эр-Рукбан», тоже находящийся в ходе контроля Соединенных Штатов, больше похожи на концентрационные лагеря. В частности, в «Аль-Хол» курды направляют всех без разбора, нисколько не заботясь об обеспечении условий для нормального существования людей. В итоге страшные новости оттуда уже перестают удивлять. Сообщения об очередных смертях поступают далеко не в первый раз. Обстановка там, действительно, патовая, многие правозащитники уже давно бьют тревогу в связи с этим. Но самое страшное в том, что конца мучениям обитателей этого лагеря в ближайшем времени пока не просматривается», — считает эксперт.

Большая часть Хасаки вместе с остальными районами за Евфратом все еще в оккупации США и «Демократических сил». Попытки Дамаска полноценно договориться с курдами о возвращении этих территории в ведение законного руководства прерываются на корню из-за противоправного вмешательства Вашингтона. В результате обитатели «Аль-Хола» вынуждены жить фактически как пленники американцев.

«Перспективы восстановления суверенитета правительства САР над Заевфратьем в скором будущем пока туманны. Между тем члены нынешней так называемой администрации лагеря совершенно не выполняют свои обязанности. Они вообще не собираются предоставлять достойные условия гражданам и тем более как-то способствовать постепенной интеграции беженцев в мирную жизнь. Речи не идет даже о поставках еды, воды и лекарств, поэтому я уверен, что никакой работы по возвращению перемещенных лиц в их родные места проживания точно не ведется», — резюмировал Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.