В России могут ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Госдума приняла во втором чтении проект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП. Изменения в Уголовный кодекс РФ инициировали депутаты и сенаторы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, максимальным наказанием за ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью человека, станет лишение свободы на срок от трех до семи лет (сейчас до четырех лет. — Прим. ФАН). В случае гибели одного человека продолжительность заключения может составить от пяти до 12 лет (сейчас от двух до семи. — Прим. ФАН), двух и более — от восьми до 15 лет (сейчас от четырех до девяти. — Прим. ФАН).

Законопроектом также предусматривается повышение санкций за нарушение в состоянии опьянения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

Как пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие соответствующих мер связано с необходимостью снижения количества ДТП по вине пьяных водителей.

В беседе с корреспондентом ФАН важность инициативы отметил депутат Сергей Вострецов.

«Я думаю, что такое ужесточение санкций многих заставит задуматься и не садиться за руль в пьяном виде. Особую значимость законопроект приобретает на фоне статистических данных, которые приводят его авторы: за два предыдущих года смертность на дорогах по вине нетрезвых водителей составила около 30% от всех ДТП со смертельным исходом. Естественно, что вопрос требует решения на законодательном уровне», — заявил парламентарий.

Мы боремся за повышение продолжительности жизни населения, работаем над решением демографического вопроса — и все это бессмысленно, пока столько людей погибает в результате таких происшествий, отметил член фракции «Единая Россия».