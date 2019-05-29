Названы место и сроки первого зарубежного визита Зеленского

Киев, 29 мая. Новый президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в должности главы государства в Бельгию.

Первая рабочая поездка за рубеж нового президента Украины состоится в начале июня. С 4 по 5 июня Зеленский будет находиться в Брюсселе, где проведет встречи с представителями Евросоюза.

«Запланированы встречи главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», — констатировали в пресс-службе администрации президента Украины.

Зеленский планирует проинформировать партнеров в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе о ситуации с безопасностью на востоке его страны. Кроме того, новый глава Украины обсудит пути активизации международных усилий для урегулирования конфликта в Донбассе, обменяется мнениями с лидерами ЕС и НАТО о дальнейших реформах в его государстве.

Информацию о визите Зеленского подтвердил представитель ЕК Маргаритис Схинас.

«Во вторник он [Юнкер] примет здесь вновь избранного президента Украины, господина Владимира Зеленского», — констатировал он.

Накануне стало известно, что Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство, которое отобрал предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства, передает «Царьград».