Лавров заявил, что кризис в Косово нужен для создания кордона вокруг РФ

Любляна, 29 мая. Кризис в непризнанной Республике Косово нужен тем, кто хочет создать санитарный кордон вокруг России из Балкан. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с коллегой из Словении Миро Цераром.

По словам российского министра, ради реализации этой цели будут втянуты все страны региона в НАТО.

«Сейчас мы видим, как пытаются Сербию заставить смириться с тем, что решение о независимости Косова должно быть оформлено и [оно] будет открывать путь в НАТО и для новых территорий на Западных Балканах», — отметил он.

Министр указал, что ситуация в регионе стала одной из основных тем переговоров с Цераром. Лавров указал, что Словения не поддерживает идею создания санитарных кордонов, будучи членом и НАТО, и Евросоюза. Страна, по его словам, выступает не за создание в Европе новых разделительных линий, а за преодоление уже существующих препятствий.

Глава МИД РФ полагает, что невыполнение властями в Приштине ранее достигнутых договоренностей, в числе которых соглашение о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, говорит о беспомощности Европейского союза. В целом обострение ситуации, считает он, — следствие попустительства со стороны НАТО и ЕС.

Ситуация в Косово обострилась 28 мая. Спецназ непризнанной республики вошел в северные муниципалитеты Косово и Метохии. Он задержал 28 человек, среди которых оказался сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в республике россиянин Михаил Краснощеков, пишет Infox.ru. Кроме того, от действий полицейского спецназа Косово пострадали двое сербов, у них легкие ранения.

Позже глава самопровозглашенной республики Хашим Тачи заявил, что россиянин сопротивлялся действиям полицейских. Он подчеркнул, что операция проходила на обширной территории Косово, в результате были задержаны должностные лица и граждане разных стран.

В МИД РФ назвали задержание россиянина «вопиющим фактом». Дипломаты подчеркнули, что эти действия являются проявлением «провокационной линии косовоалбанской верхушки».

Сербский президент Александр Вучич после инцидента отдал приказ Вооруженным силам страны и спецназу МВД находиться в полной боевой готовности, пишет «ФедералПресс».