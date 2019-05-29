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Оставленный без присмотра ребенок погиб в автомобиле, скатившемся с горы в Крыму

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Оставленный без присмотра ребенок погиб в автомобиле, скатившемся с горы в Крыму

Симферополь, 29 мая. Ребенок, оставленный без присмотра взрослых в салоне автомобиля, который скатился с горы в Крыму, скончался. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

По его словам, припаркованная машина на горе Мурун-Кир самопроизвольно покатилась со склона под углом. В салоне авто находился ребенок 2014 года рождения. Во время движения транспортное средство столкнулось с жилым строением и перевернулось

Происшествие произошло в районе села Строгановка под Симферополем.

«Ребенок был транспортирован в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», — сказал Шахов.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Об этом пишет ForPost.

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Автор: Сергей Петров
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