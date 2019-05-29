Оставленный без присмотра ребенок погиб в автомобиле, скатившемся с горы в Крыму
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Симферополь, 29 мая. Ребенок, оставленный без присмотра взрослых в салоне автомобиля, который скатился с горы в Крыму, скончался. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
По его словам, припаркованная машина на горе Мурун-Кир самопроизвольно покатилась со склона под углом. В салоне авто находился ребенок 2014 года рождения. Во время движения транспортное средство столкнулось с жилым строением и перевернулось
Происшествие произошло в районе села Строгановка под Симферополем.
«Ребенок был транспортирован в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», — сказал Шахов.
В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Об этом пишет ForPost.
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