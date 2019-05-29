У десятков тысяч украинцев отнимут жилищные субсидии и льготы

Министерство социальной политики Украины (МСП) объявило о реализации новой программы начисления финансовой помощи гражданам для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, а также предоставления пенсионерам и инвалидам соответствующих пособий. Согласно основным положениям этой программы, уже с 1 июня нынешнего года семьи, чей совокупный доход превышает полторы минимальные зарплаты, и безработные лица, не состоящие на учете в службе занятости, автоматически лишаются права на государственную поддержку. Отдельным параграфом в нововведении отмечено прекращение так называемой «монетизации льгот». По мнению экспертов, подобная практика приведет к коллапсу системы ЖКХ: долги населения за «коммуналку» будут расти в геометрической прогрессии. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Жители пятиэтажки одного из спальных районов Киева подали в местные органы власти коллективную жалобу. В документе они поставили под сомнение законность отмены субсидии на использование электроэнергии и горячей воды. Все дело в том, что упомянутая пятиэтажка не так давно была признана «домом элитного содержания», а абсолютное большинство ее обитателей — «людьми среднего достатка». Согласно новой политике украинского МСП, подобная формулировка позволяет чиновникам в одностороннем порядке отказать ответственным квартиросъемщикам в материальной компенсации.

«Нас фактически подстригли под одну гребенку, — резюмировала в доверительной беседе с корреспондентом ФАН жительница дома Ирина Евгеньевна. — Да, наше жилище является ведомственным, в нем регулярно проводятся ремонты и замена канализационных труб. Но при том, что я получаю шесть тысяч гривен зарплаты (приблизительно 14,5 тысяч рублей. — Прим. ФАН), я физически не могу платить четыре с половиной тысячи за свою трехкомнатную квартиру. Субсидия покрывала 90% платы по тарифам, что мне делать теперь?»

В местной администрации на этот вопрос предпочитают не отвечать. На основе полной конфиденциальности киевская чиновница прокомментировала ситуацию ФАН.

«Министерство (социальной политики Украины. — Прим. ФАН) было вынуждено пересмотреть практику начисления субсидий и предоставления льгот. И не только потому, что официально подошел к концу отопительный сезон. Многие наши сограждане нагло пользуются помощью государства, зарабатывая при этом неплохие деньги. Мошенников государство кормить не будет!»

На вопрос, кто именно и как будет определять мошенников среди реальных или потенциальных получателей субсидий, чиновница не ответила.

Некую ясность здесь попытались внести экономисты.

«Ни для кого не секрет, что украинская казна практически пуста, и пока неизвестно, как скоро она наполнится. В то же время льготами на услуги ЖКХ сегодня пользуются более 200 тысяч семей. Как минимум члены половины из них имеют так называемый «побочный заработок». Официальному Киеву попросту нет смысла «дарить» им деньги. Совершенно очевидно, что уже в обозримом будущем в праве на получение субсидий будет отказано нескольким десяткам тысяч человек», — объяснил в комментарии корреспонденту ФАН представитель общественной организации «Экономический форум» Алексей Мищенко.

В самом министерстве социальной политики начали, что называется, с малого. Предполагается, что в июне нынешнего года субсидии и льготы на «коммуналку» в форме наличных денег перестанут выплачивать тем владельцам квартир и домов, кто имеет месячную задолженность по ЖКХ. А в июле соответствующим санкциям подвергнутся получатели льгот, имеющие неучтенные доходы в виде банковских переводов или посылок на сумму, превышающую размер минимальной зарплаты. Санкции не коснутся инвалидов, участников так называемой АТО и многодетных родителей.

«В данном контексте можно сказать, что новая инициатива обречена на провал, — отмечает социальный психолог Елена Мильто. — Люди попросту будут отказываться платить по относительно высоким тарифам. Это чревато тем, что у соответствующих энергетических структур впоследствии не окажется средств на нормальное функционирование. К каким мерам структуры начнут прибегать, остается только догадываться».

Не стоит и гадать. Не так давно на одном из форумов в украинском сегменте Интернета некий руководитель обслуживающей компании пообещал, что будет лично ходить по квартирам неплательщиков и проверять счетчики. А заодно и «присматриваться к обстановке» в указанных квартирах.

«Тем или иным образом нам заплатят все!» — многозначительно пообещал он.

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