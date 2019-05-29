«Транснефть» отреагировала на слова Силуанова о «косяке» компании с «Дружбой»

Москва, 29 мая. В «Транснефти», являющейся оператором российских нефтепроводов, прокомментировали заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова, назвавшего «косяком» компании ситуацию с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

По словам представителя «Транснефти» Игоря Демина, министр упростил ситуацию.

«Заявление Силуанова — это упрощенная оценка ситуации. Совершено преступление, ведется следствие…» — сказал журналистам советник президента «Транснефти».

Демин подчеркнул, что компания не обращалась и не собирается обращаться в Кабмин с просьбой о снижении дивидендов за 2018 год в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

В «Транснефти» предположили, что Силуанов, говоря о «косяке» компании, ориентировался на данные, которые распространили недоброжелатели «Транснефти».

В среду глава Минфина заявил, что пересмотра дивидендов «Транснефти» в связи с загрязнением экспортируемой РФ нефти не будет, напоминает Infox.ru. Силуанов назвал неправильной ситуацию, когда государство вынуждено платить за «косяки» компании, пишет «Царьград».