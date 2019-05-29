Как «Буран» стал самой сложной машиной, когда-либо созданной человечеством

Чуть больше 30 лет назад на околоземную орбиту в первый и последний раз вышел советский многоразовый космический корабль «Буран». Этот полет стал оглушительной сенсацией, прокатившейся по всему миру.

Многоразовый транспортный космический корабль-ракетоплан «Буран» был создан в рамках советской орбитальной программы «Энергия — Буран». Его разработкой с 1976 года занимались специалисты научно-производственного объединения «Молния». Непосредственная сборка уникального космического челнока проводилась на мощностях Тушинского машиностроительного завода.

Согласно техническому заданию Минобороны СССР, «Буран» предназначался для выведения на орбиты, обслуживания на них и возвращения на Землю космических аппаратов, космонавтов и грузов. Кроме того, он был необходим для проведения военно-прикладных исследований и экспериментов по обеспечению создания больших космических систем с использованием оружия на известных и новых физических принципах, а также решения целевых задач в интересах народного хозяйства, науки и обороны.

В отличие от американской системы Space Shuttle, ракета-носитель «Энергия» позволяла «Бурану» осуществлять запуск космических аппаратов различных классов. В системе «Энергия — Буран» ракета была самостоятельной структурой, а в качестве полезного груза выступал орбитальный корабль или любой другой космический аппарат, или даже платформа.

Для размещения груза в корпусе «Бурана» был предусмотрен большой грузовой отсек, общий объем которого составлял около 350 кубометров. В таком отсеке мог быть размещен, например, базовый блок станции «Мир» или модуль «Квант», при этом отсек позволял не только размещать полезные грузы и аппараты, но и обслуживать их перед выгрузкой и контролировать работу бортовых систем вплоть до момента отделения от корабля.

Однако самой важной особенностью «Бурана» стал электронный мозг корабля, который управлял движением МТКК на всех участках полета, обеспечивал навигацию и управление работой бортовых систем. Подчеркнем — система автоматического управления «Бурана» настолько совершенной, что в будущих полетах космонавты рассматривались как звено, дублирующее автоматику. Именно поэтому в кругах специалистов «Буран» называют самой сложной машиной, когда-либо созданной человечеством.

Первый и, увы, единственный полет системы «Энергия — Буран» состоялся 15 ноября 1988 года. После запуска и выполнения двух витков вокруг планеты, полет «Бурана» благополучно завершился успешной автоматической посадкой на аэродром в районе космодрома Байконур.