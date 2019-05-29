Экс-депутат Рады объяснил Зеленскому, как остановить гражданскую войну на Украине

Москва, 29 мая. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко подготовил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал главу государства остановить гражданскую войну в стране.

По его словам, боевые действия можно закончить быстро, если дать приказ прекратить обстрелы. В противном случае, утверждает Журавко, Зеленский может войти в историю, как третий «кровавый президент».

«Что вы делаете со страной? Вы же обещали, что будете бороться за мир, что ни один снаряд больше не упадет в сторону Донбасса. Я вам хочу сказать, что страна Украина — это не «95-й квартал», — пишет экс-депутат в Facebook.

Журавко также просит Зеленского разблокировать все социальные сети, чтобы люди могли нормально общаться друг с другом, освободить всех политзаключенных, начать прямые переговоры с Донбассом и Россией, а также осадить националистов, которые почувствовали себя хозяевами страны при прошлой власти.

Ранее сообщалось, что эксперты Генпрокуратуры Украины признали незаконность действий ВСУ в Донбассе. Об этом рассказал адвокат находящегося под уголовным делом бывшего главы Генштаба ВСУ Владимира Заманы Олег Животов. По его словам, согласно статье 17 Конституции Украины, армия государства не может быть задействована в каких-либо вооруженных действиях внутри страны. Из этого следует, что армия Украины предназначена только для отражения внешней агрессии.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.