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Чайка призвал общественность реагировать на оскорбления советского строя

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Чайка призвал общественность реагировать на оскорбления советского строя

Москва, 29 мая. Генеральный прокурор Юрий Чайка призвал общественность реагировать на оскорбления советского строя. Такую позицию он озвучил в ходе заседания нижней палаты парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Многие высказывания в адрес бывшего советского строя и его руководства, хотя и вызывают справедливое возмущение, надо решать скорее в плоскости нарушения нравственных и этических норм», — заявил Чайка.

По его словам, подобным неоднозначным высказываниям должны дать свою оценку общество, журналистские и писательские союзы.

Чайка призвал общественность реагировать на оскорбления советского строя

«Тем не менее мы понимаем, что проблема остра. Мы ее видим и жестко реагируем в рамках всех тех полномочий, которые имеем», — подытожил генеральный прокурор.

Напомним, сегодня в нижней палате парламента проходит «правительственный час» с генеральным прокурором Юрием Чайкой.

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Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
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