Прокачка чистой нефти по «Дружбе» началась в Венгрии

Москва, 29 мая. «Транснефть» откачала реверсом из Белоруссии 163 тысячи тонн некондиционной нефти, прокачка чистой горючей жидкости по трубопроводу «Дружба» уже началась в Венгрии. Об этом рассказал официальный представитель компании Игорь Демин.

«На Фенешлитке (Венгрия) в 00.10 (по местному времени, в 01.10 по московскому. — Прим. ФАН) запустилась перекачка. Расчетное время подхода кондиционной нефти — 18.00 (местного времени, 19.00 по Москве. — Прим. ФАН)», — уточнил он.

По словам Демина, во всех портах рабочая погода, шторм в Козьмино закончился накануне вечером. Он указал, что график по отгрузке нефти выполняется. Что касается опоздания дизельных танкеров в Приморск, то они уже сумели наверстать время и успевают подойти под погрузку во вторую дату, рассказал Демин.

«В Новороссийске на сегодня опаздывает один танкер», — добавил он.

Как напоминает телеканал «360», проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию, возникла на южной ветке нефтепровода «Дружба» в середине апреля. Польша и Украина временно приостановили импорт российского сырья.

Оператор «Транснефть» сообщил, что по трубопроводу «Дружба» поступала нефть с увеличенным содержанием хлоридов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которое занималось поставкой загрязненной нефти в трубопровод.

В начале мая в Белоруссию стало поступать качественное сырье, пишет Infox.ru. Как сообщал ранее вице-премьер России Дмитрий Козак, объем грязной нефти, подлежащей перекачке с территории Белоруссии в РФ, составит около миллиона тонн.