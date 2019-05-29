ЕЭК и Африканский союз на саммите в Сочи могут подписать документ о взаимодействии

Москва, 29 мая. Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что Евразийская экономическая комиссия и Африканский союз подпишут документ о взаимодействии на саммите в Сочи. Об этом глава российского государства сказал на заседании высшего Евразийского экономического совета, открытие которого проходит в Нур-Султане.

По его словам, в настоящее время готовится меморандум о взаимодействии комиссии с Африканским союзом.

«Этот документ можно было бы подписать на полях сочинской встречи, если, конечно, комиссия будет к этому готова, а коллеги это все поддержат», — заметил Путин.

Лидер России подчеркнул, что «есть хорошие перспективы и для развития взаимовыгодных контактов ЕАЭС со странами и интеграционными объединениями африканского континента».

Также Путин напомнил, что 24 октября в России в Сочи пройдет саммит Россия — Африка, и пригласил руководство Евразийской экономической комиссии принять в нем участие.