Бизнесмен заплатил миллион рублей за ужин со звездой «Мажора», которая не пришла

Москва, 29 мая. Некий бизнесмен Николай Рыбочкин заплатил около миллиона рублей за ужин с актрисой Любовью Аксеновой, известной многим по сериалу «Мажор».

Аксенова оказалась в центре скандала. Звезда не явилась на ужин, за который бизнесмен отдал 15 тысяч долларов — то есть около миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов пытались связаться со звездой, однако смогли выйти на связь только с ее мужем и продюсером Павлом Аксеновым.

«Люба никогда не эскортила, не эскортит и эскортить не будет! — приводит его слова телеграм-каналу Baza. — Тем более, за миллион».

После этого появилось подозрение, что актриса даже понятия не имела о намечающейся встрече. При выяснении обстоятельств произошедшего стало ясно, что Рыбочкин связался с менеджером специального агенства, которое занимается организацией необычного досуга, в частности встреч со звездами.

Бизнесмен и представили компании заключили сделку об эскорте Аксеновой. После несостоявшегося ужина телефон менеджера сообщил, что «абонент временно не доступен».

На данный момент полицейские разыскивают «предпринимателя», который так лихо зарабатывает на честном имени российских знаменитостей.

Ранее стало известно, что в центре скандала оказался знаменитый американский бизнес-тренер Тони Роббинс. В правоохранительные органы поступило заявления о его неподобающем поведении и домогательствах, пишет Национальная служба новостей.