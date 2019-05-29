Сирия, 29 мая. Под огнем боевиков на севере Хамы скончалась женщина. Турция нанесла авиаудары по территории Иракского Курдистана. Курды провели обыски в городах Аль-Хаваидж и Аль-Мухаймида в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили совместные боевые вылеты с ВВС Сирии в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под обстрелом боевиков в северной части Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам сирийских ВВС на западе Алеппо.

Курды: провели обыски в населенных пунктах Аль-Хаваидж и Аль-Мухаймида в Дейр-эз-Зоре; понесли потери в живой силе в провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции: задействовали авиацию для атаки на позиции курдов на севере Ирака.

Провинция Алеппо

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что ВВС Сирии продолжают проводить воздушные атаки позиций «Джебхат Ан-Нусры»1*** на юго-западе от административного центра провинции. На этот раз под ударом оказались укрепления джихадистов на окраинах населенного пункта Аль-Каммари. Информации о нанесенном исламистам уроне в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, ранее поступали сведения о том, что боевики, отряды которых базируются в западных районах Алеппо, готовят провокацию с использованием химоружия, для чего перебрасывают заминированные автомобили и боеприпасы, начиненные отравляющими веществами, к городу Аль-Мансура. Сообщения о предстоящей провокации радикалов подвигли правительственные силы на активизацию боевых действий на данном направлении.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вслед за обысками в городе Абу Ан-Нитель курды приступили к рейдам в населенных пунктах Аль-Хаваидж и Аль-Мухаймида к юго-востоку и к северу от Дейр-эз-Зора соответственно. Согласно данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), досмотру подверглись перемещенные лица, проживающие в лагерях для беженцев «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Напомним, курдские отряды осуществляют поиск так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства»1, члены которых все еще продолжают вести террористическую деятельность в зонах контроля SDF, однако, как неоднократно сообщалось ранее, среди задержанных по обвинению в связях с ИГИЛ1 лиц нередко оказываются и мирные жители, осуждающие антинародную политику курдов.

Тем временем Twitter-канал (Yq105) заявляет, что в занимаемых «демократической армией» районах были убиты или получили ранения пять членов Отрядов народной самообороны (YPG). Об обстоятельствах случившегося и месте происшествия на данный момент ничего неизвестно. Курдские источники данную информацию пока не подтверждали.

Провинция Идлиб

В южной части провинции продолжается работа сирийских ВВС. Согласно данным медиапортала Masar Press Agency, авиаудары ВВС САР пришлись по местам базирования боевиков в районе населенных пунктов Аль-Бара и Трамла. В то же время к боевым вылетам недалеко от города Хан-Шейхун присоединились российские военные самолеты, о чем заявляет Twitter-канал (baladinetwork). Никаких сведений о нанесенном исламистам уроне на данный момент не поступало. Напомним, авиация союзников преследует цель уничтожения огневых позиций радикалов для снижения числа обстрелов подконтрольных Сирийской арабской армии (САА) районов.

Провинция Хама

Информационное агентство SANA News заявило о том, что радикалы вооруженной оппозиции вновь открыли огонь по жилым районам населенных пунктов Камхана, Тель-Сальхаб и Скальбия, что привело к жертвам среди гражданских лиц. В результате обстрела джихадистов была убита женщина, еще три мирных жителя получили ранения. Кроме того, был нанесен ущерб жилым домам и имуществу сирийцев. Разорвавшиеся снаряды также привели к пожарам в сельскохозяйственных районах поблизости.

В качестве ответных действий сирийские ВВС возобновили авианалеты над оккупированными боевиками территориями. По данным новостного портала Baladi-News, авиаудары пришлись по военным объектам исламистов в окрестностях населенного пункта Ас-Сармания.

Ирак

В северной части Ирака фиксируются вооруженные столкновения между курдскими формированиями и армией Турции. Военный источник в сети Telegram (astramilitarum) сообщает о том, что турецкие военные самолеты атакуют укрепления группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) вблизи горы Куражар в провинции Дахук. Напомним, накануне турецкое Минобороны заявило о начале антитеррористической операции в Иракском Курдистане, целью которой станет уничтожение членов РПК и союзных ей бандгрупп, а также их военных объектов. Напомним, Анкара неоднократно заявляла, что присутствие радикальных курдских сил вблизи границы угрожает национальной безопасности Турецкой Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)