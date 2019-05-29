Варшава, 29 мая. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину. О встрече с украинским послом в Варшаве опальный политик сообщил в Facebook.

«Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину», — рассказал бывший глава Одесской области Украины.

После встречи с украинским дипломатом Саакашвили отправился в аэропорт, в среду самолет с Саакашвили на борту прибудет в Киев.

Напомним, накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о возвращении Саакашвили украинского гражданства.

В 2015 году теперь уже экс-президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего главу Грузии руководителем Одесской области. Вскоре отношения президента и губернатора испортились, Саакашвили стал открыто критиковать политику Порошенко.

Менее чем через год после назначения Саакашвили был уволен, затем его лишили украинского гражданства. Политику был также запрещен въезд на территорию страны.